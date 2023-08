Barbie : une poupée géante a-t-elle défilé à côté de la tour Burj Khalifa pour la promotion du film à Dubaï ?

Une recherche d'image inversée nous renvoie vers quelques articles en ligne affirmant, eux aussi, que ce "coup de marketing impressionnant" a été orchestré par Warner Bros et Mattel à Dubaï. Mais on trouve aussi une autre publication, qui fait cette fois-ci référence à un studio baptisé "Eye Studio". Basé aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, on découvre que c'est lui qui est à l'origine du clip de 12 secondes. Or, dans sa biographie, le compte se présente comme une agence spécialisée en "animations CGI", un acronyme qui signifie "computer-generated imagery". Soit, une image générée par ordinateur. C'est également sur ce compte qu'a été diffusée une vidéo identique, à l'exception du personnage du film "Oppenheimer", rajouté sur la plus haute tour jamais construite. Une façon de faire référence au phénomène "Barbenheimer", qui oppose le film de Greta Gerwig à la nouvelle superproduction de Christopher Nolan.