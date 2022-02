Mali : vers un retrait des troupes françaises ?

D'après l'Élysée, la France "fait face à la rupture des autorités de transition maliennes". "Nous avons un partenaire malien qui a pris une voie divergente en faisant appel à un partenaire non conventionnel (Wagner)", mais aussi "un choix de l'escalade militaire", avec des "méthodes de plus en plus brutales, violentes, en matière de lutte contre le terrorisme", explique l'Élysée.

Le dîner prévu ce mercredi doit permettre de coordonner les choix européens. "Nos partenaires sont plutôt sur la pente que les conditions d'un succès de nos missions au Mali ne sont plus remplies", assure l'Élysée. "Mais nous ne pouvons pas apporter de réponses avant que ce consensus soit clairement établi. S'il y a convergence à l'issue du dîner, des annonces seront faites. Mais s'il faut que nous nous donnions un peu plus de temps, ce sera le cas."