30.000 enfants retirés de force à leur mère : un nouveau scandale secoue l'Église en Belgique

30.000 enfants auraient été retirés de force à leurs mères pour les proposer à l'adoption, entre 1945 et les années 1980. C'est l'Église belge qui aurait organisé cette pratique, contre rétribution. Le témoignage d'une députée flamande, elle-même adoptée dans ces conditions, a mis le public belge en émoi.

Yngvild Ingels aurait été achetée pour 6500 francs belges de l'époque. C'est ce qu'a révélé cette députée de l'Alliance néo-flamande en prenant la parole à la tribune de la Chambre des représentants à Bruxelles, le 14 décembre. "C'est ce que je valais", a poursuivi l'élue, saisie par l'émotion. Sa mère biologique aurait accouché dans une institution religieuse près de Dunkerque, et l'enfant aurait été proposé à l'adoption à ses parents belges peu après.

La veille du témoignage poignant d'Yngvild Ingels, le journal flamand Het Laatste Nieuws (HLN) avait révélé qu'au moins 30.000 enfants avaient été adoptés en Belgique dans des conditions analogues, entre 1945 et le début des années 1980. "Ce chiffre, nous n'en savons rien", conteste l'Église catholique belge, sans toutefois nier la pratique. Celle-ci concernait des jeunes femmes non mariées, parfois victimes de viol ou d'inceste, dont les parents voulaient dissimuler la grossesse, et qui accouchaient alors dans des institutions religieuses.

Stérilisation forcée

Dans l'un des témoignages recueillis par HLN, une sexagénaire raconte qu'en 1982, alors enceinte à l'âge de 23 ans, des religieuses pour lesquelles elle travaillait l'ont elles-mêmes emmenée à l'hôpital pour accoucher. Au moment de donner naissance à son bébé, elle aurait aussi subi sous anesthésie "une stérilisation forcée". Et n'a jamais pu voir sa petite fille, "vendue" à d'autres parents pour plusieurs dizaines de milliers de francs belges (l'équivalent de plusieurs centaines d'euros actuels).

Le porte-parole des évêques de Belgique conteste l'existence d'un système de vente des enfants. "Parler d'enfants achetés, nous n'acceptons pas l'expression", a affirmé Tommy Scholtès. "Les familles en attente d'adoption remerciaient les religieuses quand elles recevaient l'enfant (...), elles contribuaient financièrement au fonctionnement des communautés religieuses".

Un scandale déjà connu

Ce scandale avait déjà fait les gros titres en Belgique en 2014-2015, lors d'une série d'auditions devant le parlement régional flamand. Il était alors question de milliers d'adoptions forcées pendant les décennies de l'après-guerre. Selon M. Scholtès, les évêques avaient déjà exprimé à l'époque leur souhait qu'une enquête soit menée par les services de l'enfance en Flandre, sur la base des archives des communautés religieuses accueillant de futures mères. "La demande est restée lettre morte", déplore le porte-parole.

"Née sans affiliation connue"

Une vaste enquête judiciaire, c'est également ce que réclame Yngvild Ingels. "Née sans affiliation connue le 1ᵉʳ janvier 1979 à Dunkerque", stipule simplement son certificat d'adoption, sous le nom d'Emmanuelle Claude, probablement choisi par les religieuses. Une date dont doute aussi la députée, le 1ᵉʳ janvier étant fréquemment attribué à de nombreux enfants nés dans les mêmes conditions dans les dernières semaines de l'année précédente. Ses parents, eux, sont mentionnés sous la lettre X.

Ses parents adoptifs lui avaient expliqué son adoption lorsqu'elle avait sept ans. Mais elle ignore tout de ses parents biologiques, faute d'archives conservées par les religieuses. Celles-ci savaient que des recours étaient encore possibles, puisqu'elles avaient conseillé à ses parents adoptifs de ne pas trop s'attacher à l'enfant avant six mois. Yngvild Ingels a mené sa propre enquête, avec l'aide d'un cabinet spécialisé, mais n'a pu localiser qu'une intermédiaire qui se souvient seulement que "ses parents étaient très jeunes".

Ce nouveau scandale impliquant l'Église belge intervient peu après la révélation, par un documentaire diffusé à la télévision publique flamande en septembre, des efforts de la hiérarchie catholique pour couvrir les agressions sexuelles et viols commis par ses prêtres.

S'agissant du scandale des enfants arrachés à leur mère, l'épiscopat belge "veut répéter les excuses présentées en 2015 et qu'enfin soit mise en œuvre une enquête externe pour déterminer les responsabilités réelles", a déclaré son porte-parole, Tommy Scholtès.