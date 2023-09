Belgique : des écoles vandalisées par des opposants à un cours d’éducation sexuelle

L’inscription "No Evras" a été repérée sur plusieurs murs, d'après des images des télévisions belges. Ce sigle désigne "l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle", un cours de deux heures prévu chaque année pour deux classes d'âge, les 11-12 ans et les 15-16 ans, et destiné à répondre aux questions des élèves sur ces sujets liés à l’intimité.

Mais depuis la rentrée scolaire, le programme déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Certains milieux ultra-conservateurs, à l'instar d'associations islamiques et de Civitas, ont lancé des appels à manifester.