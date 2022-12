EuroMillions : 165 habitants d'une commune belge vont se partager le jackpot de 143 millions d'euros

De quoi bien finir 2022. En Belgique, 165 habitants de la commune d'Olmen, dans la région d'Anvers, vont se partager le jackpot de 143 millions de l'EuroMillions, après avoir fait ticket commun. Ils avaient tous décidé de jouer ensemble, via une cagnotte organisée par le marchand de journaux de leur commune, et de miser sur les mêmes numéros, qui se sont avérés gagnants : 12, 20, 25, 26 et 27, ainsi que les numéros complémentaires, les 8 et 12.

"Nos clients sont encore incrédules, je dois souvent leur répéter 5 ou 6 fois", a confié au média belge VRT Wim Van Broekhoven, le gérant du magasin. "Je leur ai envoyé à tous un e-mail avec la bonne nouvelle. Ils passent maintenant ou appellent pour une confirmation et ils sont tous heureux. C'est très agité ici, mais ils sont très reconnaissants que cela ait pu fonctionner."