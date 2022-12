Belgique : l'imam Iquioussen jugé indésirable "sur le sol européen"

"Il y a des contacts permanents (entre les capitales, ndlr) parce qu’on ne veut pas quelqu'un qui prêche la haine sur le sol européen", a affirmé une porte-parole de la secrétaire d'État belge à la Migration, Nicole de Moor. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion de M. Iquioussen, lui reprochant "un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République". Le 31 août, au moment où l'arrêté d'expulsion avait été définitivement validé par le Conseil d'État, l'imam restait introuvable. Ce dernier avait pris la fuite en Belgique et arrêté le 30 septembre suivant, dans la région de Mons.