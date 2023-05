Belgique : sept personnes soupçonnées de vouloir commettre un attentat interpellées

La Belgique a déjà été la cible du groupe État islamique, qui avait revendiqué les attentats-suicides perpétrés à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge et qui avaient fait 32 morts, le 22 mars 2016. Le procès de ces attaques terroristes est en cours, depuis septembre 2022. Ces attaques avaient été commises par la même cellule djihadiste que celle à l'origine des attentats du 13 novembre 2015 en France et qui ont fait 131 morts.