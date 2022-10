À 23 ans, une rescapée des attentats de Bruxelles euthanasiée pour souffrances psychologiques

À 23 ans, elle demande l'aide d'une association de défense du droit de mourir dans la dignité. Elle réalise une nouvelle demande d'euthanasie, cette fois acceptée. Entourée de ses proches, elle décède le 7 mai 2022, laissant sur Facebook un dernier message d'adieu : "J'ai ri et j'ai pleuré. Jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà."