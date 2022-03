Belgique : une voiture fonce sur une foule participant à un carnaval, au moins six morts et une dizaine de blessés graves

Le bilan est "extrêmement lourd", ont déclaré les services de secours : on dénombre 6 victimes décédées sur place, 10 victimes dans un état grave transportées vers les différents hôpitaux de la région et 27 personnes blessées plus légèrement. "Nous avons mis la salle de sport communale à disposition des familles et le service d’assistance aux victimes a également été activé", a précisé Jacques Gobert.