Belgique : un migrant remporte 250.000 euros… mais ne peut pas les récupérer

C’est un ticket de jeu de grattage qui pourrait changer la vie d’un migrant. Tout ne dépend plus que d’une pièce d’identité. En Belgique, un Algérien de 28 ans en situation illégale a gagné 250.000 euros à un jeu de grattage de la loterie nationale. Mais pour récupérer son gain, il devra désormais prouver son identité.

"Mon client est en situation illégale, il n'a aucun papier et n'a pas non plus de compte en banque. Nous sommes en train de chercher ces documents qui pourront prouver son identité, il va devoir contacter sa famille en Algérie", a déclaré à l’AFP Alexander Verstraete, son avocat. L’individu a obtenu une faveur des autorités : il ne sera pas reconduit à la frontière tant qu’il n’aura pas récupéré son gain.