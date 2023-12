En Belgique, une femme meurt après la chute d'un sapin de Noël

L'arbre de Noël du marché d'Audenarde, en Belgique, a été emporté par une rafale, jeudi 21 décembre, alors que des passants se promenaient à proximité. Trois personnes se sont retrouvées coincées sous le sapin haut d'une vingtaine de mètres. L'entre d'entre elles, une femme de 63 ans, n'a pas survécu à ses blessures.

Un drame à quelques jours de Noël. Le sapin de Noël, installé sur le marché de Noël d'Audenarde, en Belgique, est tombé sur des passants, jeudi 21 décembre, faisant une mort et deux blessés, rapporte la RTBF. "Les trois personnes qui se trouvaient sous le sapin ont été transportées à l'hôpital", a indiqué le bourgmestre Marnic De Meulemeester. "L'une des victimes est malheureusement décédée entretemps." Âgée de 63 ans, une femme a dû être réanimée, avant de succomber à ses blessures. Les deux autres victimes sont, quant à elles, "légèrement blessées", selon les autorités locales.

Ce très rare accident a eu lieu vers 19h, lorsque le conifère, haut d'une vingtaine de mètres, a été emporté par une forte rafale. "L'arbre était solide, mais de manière inattendue, de fortes pluies et une rafale locale de force 6 se sont produites", a expliqué le bourgmestre d'Audenarde. Sur les images de vidéosurveillance, diffusées par des médias belges, on aperçoit l'arbre pencher, puis s'écrouler brusquement. "Dix minutes avant la chute, nous avons appelé le service technique de la ville pour signaler que nous avions vu l'arbre bouger", a raconté à la VRT NWS un témoin oculaire. "Puis il est tombé."

"La Tour de Pise"

Selon la chaîne publique flamande, le sapin soulevait une question. "Non seulement le mauvais arbre a été livré, mais au bout de quelques jours, l'arbre s'est tellement affaissé que les gens le prennent en photo, comme à la Tour de Pise", peut-on lire dans un article datant du 27 novembre 2023. Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident mortel, assurant que les problèmes antérieurs et l'éventuelle instabilité du conifère seront des pistes étudiées.

"Tout le monde est affecté par le grave incident", a affirmé, ému, le bourgmestre de la commune. "Nos condoléances vont à la famille et aux amis de la victime. Il est donc plus que logique que nous ne rouvrions pas le village d'hiver avec son marché de Noël et ses attractions", a-t-il conclu. "Nous avons également annulé toutes les autres activités" prévues pour les fêtes de fin d'année.