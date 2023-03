Belgique : victime d'un viol en 2016, une femme de 50 ans obtient l'autorisation d'être euthanasiée

À sa sortie de l’hôpital, Nathalie Huygens est persuadée qu’elle pourra reprendre une vie normale. "Je pensais vraiment que j’allais surmonter cela", confie-t-elle à nos confrères. Rapidement, la mère de famille comprend que plus rien ne sera comme avant. Elle s’isole et se renferme sur elle-même. Après des semaines marquées par des crises de panique et d’anxiété, où elle explique ne pas supporter manger à table avec sa famille ou dormir avec son mari, elle fait une tentative de suicide.

"Quatre mois après les faits, j’ai été admise en psychiatrie. Le début d’une longue série d’admissions au fil des ans, forcées ou non, sur les conseils de mon psychiatre", relate la mère de famille. Pendant ces plus de six ans, à part en dormant, il n’y a pas une demi-heure où je ne pense pas à ce qui m’est arrivé." Ayant perdu tout espoir, Nathalie Huygens dépose, en 2021, une demande d’euthanasie. "Je n’aspire qu’à la paix. Je veux que la souffrance s’arrête, qu’elle se termine. Savoir maintenant que je peux mourir est quelque part rassurant", explique-t-elle à nos confrères.

En Belgique, depuis une loi votée en 2002, l’euthanasie est autorisée si le patient "fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée". Celui-ci doit également être en mesure "d’exprimer sa volonté et conscient", au moment de la demande, qui doit être "réfléchie et répétée", peut-on lire dans le texte de loi.