Et si l'Inde changeait de nom ?

Le mot "India" (Inde, en français), a connu lui-même une trajectoire complexe avant de devenir le nom officiel du pays sous la domination britannique. Il provient du sanskrit "Sindhu", qui désignait le fleuve Indus. Il a été transposé en "India" en grec, puis en latin, pour désigner la région à l'est de l'Indus, et c'est sous cette forme que les Britanniques se référaient au pays. Le nom "Bharat" est dérivé quant à lui du sanskrit "Bhārata", et proviendrait du nom de l'empereur mythique Bhārata Chakravartin. Dans les anciens textes sanscrits, le terme désignait l'ensemble du sous-continent indien.