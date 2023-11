Washington promet une nouvelle aide à Kiev, combats féroces sur les rives du Dniepr… Le point sur la situation en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré lundi le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin, qui a promis à son pays une nouvelle aide. Pendant ce temps, les combats font rage sur les rives du Dniepr. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

Washington promet une nouvelle aide militaire à Kiev. C'était une visite très attendue par le pouvoir ukrainien : le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin s'est rendu dans la capitale ukrainienne ce lundi, où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 100 millions de dollars a été annoncée à cette occasion. Elle provient de fonds déjà approuvés par le Congrès américain, mais qui s'amenuisent dans l'attente du vote d'une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine réclamée par le président Joe Biden.

Cette dernière reste en suspens en raison de l'opposition d'élus républicains. Elle comprend notamment des systèmes Himars, des munitions d'artillerie et des armes antichars, ainsi que des munitions de petit calibre, selon des communiqués du Pentagone et du département d'État. À Kiev, Lloyd Austin a garanti la pérennité du soutien américain à l'Ukraine, alors que les regards de la communauté internationale sont tournés vers le Proche-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. "Le message que je vous apporte aujourd'hui, Monsieur le président, est que les États-Unis sont avec vous et resteront avec vous pour longtemps", a ainsi déclaré Lloyd Austin.

Poutine invité du sommet des Brics

Les combats font rage le long du Dniepr, mais une avancée à confirmer. L'Ukraine a annoncé ce week-end une avancée de ses troupes sur la rive gauche du Dniepr occupée par l'armée russe. Cette opération s'apparente à une réussite pour les Ukrainiens, après des mois de contre-offensive infructueuse, mais qu'il sera difficile de convertir en réelle percée, selon plusieurs experts militaires. Kiev a donc affirmé dimanche avoir repoussé l'armée russe "de 3 à 8 km" en profondeur du côté gauche du fleuve Dniepr, devenu une ligne de front dans le sud de l'Ukraine, sans préciser si ses troupes contrôlaient entièrement cette zone de la région de Kherson.

Le dirigeant de la partie occupée de la région de cette ville très bombardée depuis le début de la guerre, Vladimir Saldo, a reconnu qu'"environ une compagnie et demi" de soldats ukrainiens, soit plusieurs dizaines ou centaines d'hommes, a réussi à ancrer des positions aux abords du village de Krynky, tout en minimisant l'importance. Pour le spécialiste militaire Michel Goya, l'opération ukrainienne est "assez limitée, assez symbolique" mais elle "permet de proclamer de petites victoires après l’échec de l’offensive principale".

Vladimir Poutine invité au sommet des Brics ce mardi. L'Afrique du Sud présidera mardi une réunion extraordinaire virtuelle des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) "sur la situation à Gaza et au Proche-Orient", a indiqué lundi le pouvoir sud-africain. Le président russe Vladimir Poutine y participera, a de son côté précisé le Kremlin. Ce dernier avait dû renoncer à participer aux dernières rencontres annuelles du Brics et du G20, respectivement en Afrique du Sud et en Inde. Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour son rôle dans la déportation d'enfants ukrainiens.

Le patron de Fox News reçu à Kiev. Lachlan Murdoch, le nouveau patron de News Corp, empire médiatique intégrant notamment la très conservatrice chaîne Fox News et le tabloïd anglais The Sun, a été reçu par le président ukrainien à Kiev. Volodymyr Zelensky a qualifié cette visite de "signal très important". "C'est particulièrement grâce au travail des journalistes de nombreux pays que nous bénéficions désormais d'un tel soutien dans le monde", a salué le dirigeant. Le journaliste Evan Gershkovich du Wall Street Journal, autre propriété de la firme, est emprisonné en Russie depuis plusieurs mois.