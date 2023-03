Colauréat du prix Nobel de la paix, le militant biélorusse Ales Bialiatski condamné à dix ans de prison

Après avoir maté ces manifestations, le régime biélorusse s'en est pris aux médias et aux organisations critiques. Ales Bialiatski était jugé depuis janvier avec deux autres collaborateurs, Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovitch (condamnés respectivement vendredi à neuf et sept ans de prison). Quelques mois plus tôt, à l'automne, il avait reçu le prix Nobel de la paix avec deux autres organisations de défense des droits humains, Memorial (Russie) et le Centre pour les libertés civiles (Ukraine). Une "décision politisée" aux yeux du régime de Minsk, qui avait affirmé qu'Alfred Nobel, le fondateur des prix, "n'en peut plus de se retourner dans sa tombe".

Le militant et ses collègues sont accusés d'avoir fait entrer de grandes quantités d'argent liquide en Biélorussie et d'avoir financé des actions collectives portant "grandement atteinte à l'ordre public". Des accusations jugées imaginaires par de nombreuses ONG. La précédente incarcération d'Ales Bialiatski, pendant près de trois ans, de 2011 à 2014, avait été aussi orchestrée pour des motifs fiscaux. "Au cours de ses 25 années de militantisme, Bialiatski a fait face à des répressions en série", relevait en 2021 l'ONG Human Rights Watch. "La répression brutale de Viasna n'est qu'une partie de la purge de la société civile décidée par le président Alexandre Loukachenko", estimait-elle alors.

Fondée en 1996 lors de précédentes manifestations massives pro-démocratie, Viasna s'est attelée à la défense des droits humains en général et contre la peine de mort, toujours en vigueur dans le pays. Membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), elle est rapidement devenue un moniteur clé des atteintes aux droits.