Biélorussie : le président Loukachenko s'accorde l'immunité à vie contre les poursuites judiciaires

Alexandre Loukachenko a signé une nouvelle loi lui accordant l'immunité à vie contre toute poursuite judiciaire. Le président de la Biélorussie a aussi voté un texte pour évincer l'opposition réfugiée à l'étranger. L'allié du président russe Vladimir Poutine et au pouvoir depuis 1994.

L'autoritarisme d'Alexandre Loukachenko ne connait plus de limite. Ce jeudi 4 janvier, le président de la Biélorussie a signé une nouvelle loi qui comporte deux mesures en sa faveur, dont l'une le protège de toute poursuite judiciaire. Une manière pour cet allié de Vladimir Poutine de renforcer encore un peu plus son pouvoir sur le pays qu'il dirige d'une main de fer depuis plus de 25 ans.

L'opposition à l'étranger évincée

Cette nouvelle loi comporte deux aspects, rapporte l'agence Associated Press (AP). Le premier confère à celui qui est accusé d'être impliqué dans le transfert illégal d'enfants des villes ukrainiennes occupées une immunité à vie contre les poursuites pénales. En plus, cette loi accorde à lui et sa famille une protection de l'État, des soins médicaux et une assurance maladie à vie. En théorie, la loi s'applique à tout ancien président et aux membres de sa famille. Mais en réalité, elle ne concernera que le chef de l'État actuel, au pouvoir depuis 1994. Et se poursuivra s'il venait à quitter la tête de l'État biélorusse. En cas de démission ou de défaite à la présidentielle qui doit se tenir en 2025, Alexandre Loukachenko ne pourrait pas être tenu responsable "des actes commis dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs présidentiels", écrit l'agence américaine.

Une élection qui est toutefois gagnée d'avance, tant Alexandre Loukachenko a réduit toute possibilité pour un opposant de se présenter. Ainsi, la deuxième mesure de cette loi empêche les dirigeants de l'opposition, très largement réfugiés hors du pays pour éviter la prison, de se présenter. La loi dispose en effet que "seuls les citoyens biélorusses qui résident de manière permanente dans le pays depuis au moins 20 ans et n'ont jamais obtenu de permis de séjour dans un autre pays peuvent se présenter", indique AP.

De quoi se tenir au pouvoir encore quelques années. Pour rappel, la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020 pour un sixième mandat, a été décrite comme frauduleuse par l'opposition et l'Union européenne. À cette époque, des manifestations massives avaient été violemment réprimées. Plus de 35.000 personnes avaient été arrêtées, dont certaines torturées.