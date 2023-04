Soudan : l'ambassadeur de l'UE "agressé" chez lui, le convoi d'un diplomate américain attaqué

Un convoi diplomatique attaqué, un représentant de l'UE agressé et un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. En Afrique de l'Est, le Soudan semble au bord du chaos. Depuis samedi 15 avril, le pays est déchiré par une guerre des chefs entre deux puissants militaires : le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide (FSR), qui avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021.