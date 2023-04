Frappe meurtrière de la junte sur un village en Birmanie : la France condamne "avec la plus grande fermeté"

La communauté internationale s'est insurgée de ces actions, survenues à l'aube des célébrations pour le Nouvel An birman, Thingyan. "Alors que les habitants de Birmanie célèbrent le Nouvel An, l'UE est profondément choquée par les informations faisant état des dernières atrocités commises par le régime militaire à Sagaing, qui ont coûté la vie à des dizaines de civils innocents", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk s'est, lui, dit "horrifié" par cette agression perpétrée dans un "mépris flagrant pour les règles du droit international".

De son côté, la France "condamne avec la plus grande fermeté l'attaque abominable" commise par les forces armées birmanes. Paris "continuera de se tenir résolument aux côtés du peuple birman, dont elle salue le courage et l'attachement sans cesse renouvelé à la démocratie", assure le ministère des Affaires étrangères, qui fustige la "stratégie de violence indiscriminée que la junte birmane fait subir depuis plus de deux ans au peuple birman". Même son de cloche du côté de Washington, qui s'est dit "profondément préoccupé" par ces attaques, qui "soulignent une fois de plus le mépris du régime pour la vie humaine et sa responsabilité dans la terrible crise politique et humanitaire qui sévit en Birmanie depuis le coup d'État de février 2021".