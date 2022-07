Birmanie : la junte procède aux premières exécutions capitales depuis plus de 30 ans

L'horreur continue en Birmanie. La junte birmane a exécuté quatre prisonniers condamnés pour des "actes de terreur brutaux et inhumains". Parmi eux se trouvaient un ancien député prodémocratie du parti d'Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant, ont annoncé lundi 25 juillet les médias d'État, ce qui constitue la première application de la peine de mort en Birmanie depuis plus de trois décennies.

Phyo Zeya Thaw, 41 ans, ancien député de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), avait été arrêté en novembre et condamné en janvier pour avoir enfreint la loi antiterroriste. Ce pionnier du hip-hop en Birmanie, dont les paroles critiquaient déjà l'armée au début des années 2000, avait connu la prison en 2008 pour appartenance à une organisation illégale et possession de devises étrangères. Il avait obtenu un siège de député lors des élections de 2015, pendant la transition amorcée entre le pouvoir militaire et un gouvernement civil. La junte l'accusait d'avoir orchestré plusieurs attaques contre le régime, notamment une attaque contre un train dans laquelle cinq policiers avaient été tués en août dernier à Rangoun.