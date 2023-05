Birmanie : le bilan grimpe à 145 morts après le passage du cyclone Mocha

Un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. Le cyclone Mocha, qui a balayé la Birmanie, dimanche 14 mai, a fait au moins 145 morts, en grande majorité des Rohingyas, a annoncé, vendredi 19 mai, la junte au pouvoir. Cette tempête, la plus violente dans la région depuis plus de 10 ans, avec des pluies battantes et des vents de 195 km/h, a transformé les rues en rivière, ravagé des villages, déraciné des arbres et coupé les communications dans une grande partie de l'État Rakhine, où des centaines de milliers de Rohingyas vivent dans des camps de déplacés à la suite de décennies de conflit inter-ethnique.

"Au total, 145 personnes ont été tuées dans le cyclone", a indiqué l'équipe d'information de la junte dans un communiqué. "Selon les informations que nous avons obtenues, 4 soldats, 24 habitants et 117 Bengalis ont été tués dans la tempête", a-t-elle précisé, en utilisant le terme péjoratif "bengali" pour désigner la minorité musulmane, qui vit depuis plusieurs générations en Birmanie, privés d'accès à la santé et à l'éducation, "sous un régime d'apartheid", selon Amnesty International. Tous sont assimilés à des étrangers et doivent même demander une autorisation avant tout déplacement en dehors de leur village. Selon l'ONU, quelque 800.000 personnes ont été affectées par le cyclone.