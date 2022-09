Birmanie : trois ans de prison supplémentaires pour Aung San Suu Kyi

Les sanctions de la junte birmane se poursuivent à l'encontre d'Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante a été condamnée ce vendredi à une peine de trois ans de prison supplémentaires pour fraude électorale, au cours d'un procès fleuve, dénoncé comme "politique" par la communauté internationale. Cette énième sentence est assortie de travaux forcés, a rapporté une source proche du dossier, selon laquelle la prix Nobel de la paix, âgée de 77 ans, est apparue en bonne santé au tribunal.

Elle doit donc purger 20 années de détention, mais risque au total plus de 120 ans d'enfermement, pour les multiples infractions dont la junte l'accuse. En effet, elle avait déjà été condamnée mi-août dernier à six ans de prison en vertu de la loi anti-corruption et quatre début janvier 2022 ; le tribunal l'avait en effet reconnue coupable de fraude lors des législatives de novembre 2020 que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), a pourtant largement remportées.

C'est ce scrutin qui a servi de justification pour les généraux lors du coup d'État du 1er février 2021, l'armée assurant avoir découvert plus de 11 millions d'irrégularités. Le putsch a fait plonger le pays dans le chaos. Près de 2100 civils ont été tués par les forces de sécurité et plus de 15000 arrêtés, d'après une ONG locale. Des observateurs internationaux avaient pourtant qualifié le vote de "représentatif" de la volonté des Birmans. Arrêtée au moment du putsch, qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie, Aung San Suu Kyi avait été placée à l'isolement dans une prison de Naypyidaw en juin.