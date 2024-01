Boeing 737 d'Alaska Airlines : un smartphone tombé de l'avion survit à sa chute

Un avion Alaska Airlines a atterri en urgence vendredi après que la porte de l'appareil s'est détachée en plein vol. Plusieurs objets ont été aspirés par le trou béant, dont un téléphone portable. Un smartphone a été retrouvé au bord d'une route, fonctionnel et presque sans égratignure.

On savait que les premiers Nokia étaient conçus pour durer. Mais les smartphones avec leur grand écran tactile ont la réputation d'être particulièrement fragiles. Ce n'est pas le cas du téléphone miraculé du vol AS1282 d'Alaska Airlines. Tandis que le Boeing a réalisé un atterrissage d'urgence à Portland dans la soirée du vendredi 5 janvier après que la porte de l'appareil s'est détachée en plein vol, plusieurs objets ont été aspirés par le trou béant laissé dans la carlingue. C'est le cas d'un téléphone portable, retrouvé dimanche 7 janvier.

Une chute de 5000 mètres

Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on voit un écran de téléphone constellé de quelques gouttes, dans un état parfaitement fonctionnel. Seul l'embout du câble de chargement est arraché. L'internaute qui publie les images affirme avoir trouvé cet iPhone sur le bord d'une route près de Portland. Il était allumé, toujours en mode avion et affichait un mail reçu par Alaska Airlines au sujet de la facturation de bagages. Tant d'indices qui prouvent que le smartphone est bien tombé du fameux Boeing 737 max. Et a survécu "à une chute de quelque 5000 mètres", comme l'écrit l'internaute.

"Trouver ce téléphone, exactement là où je l'ai trouvé, c'était plutôt improbable", a confié l'auteur des images. Au micro de KPTV, la chaine locale, Sean Bates explique être parti à la recherche d'objets tombés de l'engin après avoir entendu un appel de l'agence américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB) pour retrouver des débris dans la région. "Je me suis juste promené, en gardant un œil ouvert pour trouver tout ce qui pourrait être lié à l'avion : un coussin de siège, une carte d'évacuation, quelque chose comme ça." Tandis qu'il marchait le long d'une route, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport, il est tombé sur "un téléphone posé sur le bord de la route". "J'ai fouillé dans un buisson, il était posé face visible, déverrouillé en mode avion."

Une version confirmée par la patronne de la NTSB. "Merci de votre aide !" a écrit Jennifer Homendy, qui enquête sur l'incident. "J'aimerais beaucoup vous rencontrer." De quoi donner quelques éléments utiles pour l'enquête de l'autorité. Et agacer tous ceux qui ont cassé leur téléphone d'une simple chute sur leur carrelage.