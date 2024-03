Boeing dans la tourmente : "des dizaines de problèmes" révélés par un audit sur la production du 737 MAX

L'Administration américaine fédérale de l'aviation (FAA) a mené un audit de six semaines sur les chaînes de production du Boeing 737 MAX, un appareil qui a brillé par ses dysfonctionnements ces derniers mois. L'enquête a révélé une cascade de problèmes techniques tout au long du processus de fabrication.

Les mauvaises nouvelles se multiplient pour Boeing. Dans la tourmente ces dernières semaines en raison des défaillances observées sur plusieurs de ses 737 MAX, le constructeur américain doit désormais composer avec les conclusions accablantes d'un audit mené par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), en charge des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis. Selon les informations du New York Times, l'agence a relevé de "nombreux cas" dans lesquels Boeing et le fournisseur Spirit AeroSystems, qui fabrique le fuselage, n'avaient pas respecté les exigences en matière de contrôle de la qualité des appareils lors de leur construction.

Dans le détail, les autorités ont effectué 89 audits de produits, sur des points précis lors du processus de fabrication. Boeing a passé avec succès seulement 56 d'entre eux, échouant à 33 autres (soit 38% d'échecs). Pour ce qui est du sous-traitant Spirit AeroSystems, six des treize examens ont donné lieu à des notes positives et sept à des notes négatives (54% d'échecs).

L'étanchéité d'une porte vérifiée avec une carte d'hôtel...

La plupart des problèmes constatés par les auditeurs relevaient du non-respect d'un "processus, d'une procédure ou d'une instruction de fabrication approuvés", indique la FAA, dans des propos relayés par le New York Times. D'autres problèmes concernaient la documentation relative au contrôle de la qualité. "Il ne s'agissait pas seulement de problèmes de paperasserie. Parfois, c'est l'ordre dans lequel les tâches sont effectuées qui posait question", ajoute Mike Whitaker, l'administrateur de l'instance, lors d'une conférence de presse. "Parfois, il s'agissait de la gestion des outils. Cela peut sembler banal, mais il est très important, dans une usine, de disposer d'un moyen de suivre efficacement les outils afin de disposer du bon outil et de savoir que l'on ne l'a pas oublié", précise-t-il encore.

Plusieurs exemples des irrégularités relevées ont filtré. Ainsi, l'agence américaine a observé que les employés de Spirit AeroSystems avaient utilisé "une carte d'hôtel pour vérifier l'étanchéité d'une porte", une action qui n'a pas été "identifiée, documentée ou rappelée dans l'ordre de production", précise le document. Dans un autre cas, un mécanicien a appliqué du savon liquide sur un joint de porte "comme lubrifiant dans le processus d'ajustement".

La firme "examine toutes les non-conformités identifiées en vue d'une action corrective", a sobrement commenté un porte-parole de Spirit AeroSystems, Joe Buccino. De son côté, Boeing continue de "mettre en œuvre des changements immédiats et à élaborer un plan d'action complet pour renforcer la sécurité et la qualité, et renforcer la confiance de nos clients et de leurs passagers", assure la porte-parole du groupe Jessica Kowal.

En plus de cette investigation de la FAA, le Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) a aussi ouvert une enquête à la suite de l'accident du vol d'Alaska Airlines - lors duquel la porte d'un 737 MAX s'est arrachée en pleine croisière. Par ailleurs, le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle.