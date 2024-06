Richard Cuevas a saisi le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA. Ce mécanicien aéronautique alerte sur de possibles défauts d'assemblage et de maintenance sur des appareils 787. Boeing indique de son côté avoir mené des investigations et dit avoir "traité" ces défauts potentiels.

Des pratiques "en-deçà des standards" de qualité. Voilà ce que dit avoir observé le lanceur d’alerte Richard Cuevas. Ce mécanicien aéronautique a saisi le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA, pour l'alerter de possibles défauts d'assemblage et de maintenance sur des appareils 787 de Boeing, un long-courrier.

Richard Cuevas a travaillé, à titre contractuel, mais pas en tant que salarié, pour Spirit AeroSystems, principal sous-traitant de Boeing, comme le précisent ses avocats, Debra Katz et Lisa Banks. Dans le cadre de ses travaux de réparation d'avions Boeing, le lanceur d'alerte dit avoir observé ces possibles défauts concernant une cloison du fuselage du 787.

Une douzaine d'appareils concernés ?

Dans le détail, des ouvriers auraient percé des trous trop grands dans cette partie de l'appareil, ce qui entraînait un risque de panne électrique et de dépressurisation en vol, selon lui. Richard Cuevas dit avoir constaté ces défauts sur trois avions et estime qu'au moins dix à douze appareils 787 pourraient être concernés. Il indique aussi avoir été témoin de la mauvaise application d'un revêtement d'étanchéité.

Le mécanicien a effectué un signalement auprès de Spirit AeroSystems, puis de Boeing. Mais aucune des deux entreprises "n'a corrigé ces pratiques", selon les avocats du lanceur d'alerte. Richard Cuevas a même "été renvoyé (en mars 2024) après que son responsable l'a soupçonné d'avoir été à l'origine du signalement", selon ses avocats.

"Pas de risque de sécurité"

Boeing a indiqué à l'AFP avoir mené des investigations après un signalement par un "travailleur contractuel d'un sous-traitant" et dit avoir "traité" les questions soulevées par ce rapport, "qui ne présentaient pas de risque de sécurité". "Nous étudions les documents transmis aujourd'hui et enquêteront sur tout nouveau signalement", a ajouté l'avionneur.

"Nos responsables sont informés de ces allégations et les examinent", a commenté un porte-parole de Spirit AeroSystems. Il a ajouté : "Nous encourageons tous les employés de Spirit à faire part d'éventuelles inquiétudes, en sachant qu'ils seront protégés." Mi-avril, quatre lanceurs d'alerte, dont un ingénieur et des anciens employés de Boeing, avaient témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de "graves problèmes" de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777.

Le constructeur américain traverse l'une des périodes les plus tourmentées de son histoire. Empêtré dans une série de problèmes de production et de conformité depuis plusieurs années, il a vu les régulateurs exercer sur lui une pression supplémentaire après un incident en vol, survenu début janvier 2024. Un appareil 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines avait vu une porte se détacher en plein vol. Une enquête avait révélé qu'elle avait été mal fixée.