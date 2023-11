Après des mois d'exil forcé en Russie, le soulagement d'un jeune orphelin ukrainien

Le jeune Bogdan Yermokhin a retrouvé le sol ukrainien ce dimanche. Cet orphelin avait été envoyé de force en Russie au printemps 2022 après le siège de Marioupol. Après l'échec de sa première fuite, il avait reçu sa convocation pour l'armée.

Bogdan Yermokhin n'oubliera jamais son 18ᵉ anniversaire. Ce dimanche 19 novembre, cet orphelin ukrainien emmené de force en Russie quelques semaines alprès le début de l'invasion a fêté sa majorité en retrouvant le sol ukrainien. La fin d'un calvaire qui aura duré plusieurs mois.

Il avait reçu sa convocation pour l'armée

La presse ukrainienne se fait l'écho de l'histoire incroyable de ce jeune homme. Comme quelques dizaines de milliers d'enfants, il a été déporté en Russie. Alors qu'il avait 16 ans, il a d'abord été emmené à Marioupol après la prise de la ville par les forces russes dans les premières semaines de l'invasion, avant d'être placé dans une famille d'accueil dans la région de Moscou, en octobre.

Une situation qu'il a rapidement cherché à fuir. En mars dernier, Bogdan Yermokhin a tenté une première fois de quitter le pays, avant d'être arrêté par les forces de sécurité près de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. La commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, avait alors déclaré que cette tentative était une "provocation" et que le jeune homme avait été "attiré sur le territoire ukrainien par des manipulations et des menaces". Toujours est-il qu'après cet échec, Bogdan Yermokhin s'était volatilisé. La mère adoptive de Bogdan Yermokhin avait affirmé auprès de la BBC que "tous ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés", suggérant une action des forces de sécurité russes. Depuis, ni elle ni d'autres connaissances à Marioupol n'avaient eu de contact avec lui.

REPORTAGE - Six enfants ukrainiens déportés en Russie témoignent sur LCI Source : TF1 Info

Mais ce n'est réellement qu'en novembre que l'orphelin a fait la une de l'actualité en Ukraine. Peu avant d'atteindre sa majorité, il a eu la mauvaise surprise de recevoir sa convocation pour rejoindre l'armée russe. Refusant de se battre dans les rangs de Moscou, il avait décidé de lancer un appel à son président. Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de son avocate le 9 novembre, le jeune homme interpellait directement Volodymyr Zelensky, lui demandant de l'aider "à rentrer chez [lui]".

Une requête qui a été entendue. Et qui a mis fin à l'errance du jeune homme. Ce dimanche, jour de son passage à la majorité, Kiev a déclaré que Bogdan Yermokhin était de retour en Ukraine après une série de négociations. "Notre équipe a réussi à ramener Bogdan Yermokhin, un jeune Ukrainien qui avait été emmené par la Russie de Marioupol, ville occupée, vers la région de Moscou", s'est ainsi félicité de dimanche Andri Yermak, chef de cabinet du président de l'Ukraine.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par Dmytro Lubinets, commissaire aux droits humains ukrainien, ce retour a été possible dans le cadre d'une coopération avec le Qatar, la branche ukrainienne de l'Unif et l'ambassade d'Ukraine en Biélorussie. Un "chemin épineux", pour reprendre l'expression de Dmytro Lubinets qui prend fin le jour du passage à la majorité du jeune homme. "Bohdan voulait rentrer chez lui ! Aujourd'hui, son souhait est devenu réalité."