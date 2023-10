Par peur qu’elle ne s’affaisse, la ville de Bologne limite l’accès à l’une de ses tours penchées

En Italie, Pise ne détient pas le monopole des tours penchées. À près de 170 kilomètres au nord-est de la ville italienne, Bologne compte elle aussi deux tours à l’inclinaison hors norme. L’imposante Asinelli, qui culmine à 97 mètres de hauteur et présente une inclinaison de 1,3 degré, et sa jumelle, la tour Garisenda, haute de 48 mètres et inclinée de 4 degrés, autant que la tour de Pise.

Sauf que cette inclination élevée inquiète les autorités locales. Car la semaine dernière, des scientifiques de l'université de Bologne ont détecté une augmentation trop importante et "anormale" des oscillations du monument médiéval construit au XIIe siècle. En réaction, la circulation autour de la tour Garisenda a été presque totalement limitée dès le week-end du 20 octobre.

Selon la communication de la ville, les limitations de trafic vont servir à réaliser des mesures plus précises pour évaluer l’ampleur du problème. La municipalité souhaite donc éloigner les vibrations des bus et des voitures qui passent à côté de la tour, pour que les scientifiques puissent "écouter" Garisenda, grâce à une surveillance approfondie et à l'installation de capteurs acoustiques. Ces capteurs pourront passer au crible le moindre mouvement, craquement, ou bruit suspect de la tour. Sa jumelle, la tour Asinelli, qui peut être visitée par les touristes, a elle aussi été fermée.