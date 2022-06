Bombardé par les Russes, le centre commercial de Krementchouk était-il désaffecté ?

Plus de 20 personnes sont mortes, des dizaines blessées et 40 toujours portées disparues, selon le dernier bilan des Ukrainiens, après l’explosion d’un centre commercial de Krementchouk, dans le centre du pays. Lundi 27 juin, deux missiles russes ont frappé une usine de munitions et le centre commercial, qui était situé juste derrière.