Circonstances, nombre de disparus... Ce que l'on sait du drame d'Halloween à Séoul

"Dans le centre de Séoul est survenu une tragédie et un désastre qui ne devraient pas s'être produits", a immédiatement réagi le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, dans une adresse télévisée à la nation peu après la catastrophe, décrétant un deuil national. Le gouvernement "enquêtera rigoureusement sur la cause" du drame "pour s'assurer qu'un tel accident ne se reproduise plus à l'avenir", a-t-il promis.