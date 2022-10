Bousculade mortelle à Séoul : comment se forme un mouvement de foule ?

À cause de la force exercée sur elles, la cage thoracique est compressée, et dans le même temps l'air vient à manquer. Les personnes commencent donc à s'évanouir, et si la pression est maintenue encore quelques minutes supplémentaires, elles peuvent mourir asphyxiées. Celles au gabarit le plus petit sont naturellement les plus vulnérables : à Séoul, la plupart des victimes décédées étaient des jeunes filles âgées d'une vingtaine d'années. "Le seuil de bascule n'est pas le même pour tout le monde", souligne Julien Pettré, chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), qui travaille sur des modèles de simulation des mouvements de foule.

Deux phénomènes physiques permettent d'expliquer ces situations de compression. Tout d'abord, un mécanisme d'onde, appelé "turbulence" : "La moindre pression, le moindre petit mouvement d'épaule se transmet d'une personne à l'autre et la vague va se propager à travers la foule", explique Mehdi Moussaïd, chercheur à l’institut Max Planck. Les forces s'additionnent et créent ainsi l'effet d'une onde de force. Les personnes peuvent être déplacées sans pouvoir bouger, même si elles sont situées à plusieurs dizaines de mètres de là.