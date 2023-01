Braquage spectaculaire en Allemagne : deux figures du grand banditisme français arrêtées

Selon les premiers éléments de l'enquête, leur butin est de deux millions d'euros. En prenant la fuite, les criminels n'ont pas hésité à viser un agent arrivé sur place. "Un policier a été blessé quand il a tenté d'arrêter le véhicule. Il est actuellement à l'hôpital et un convoyeur a lui aussi été blessé dans le braquage", explique Stefan Lassotta, le porte-parole de la police de la Sarre, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Manifestement, les braqueurs ne sont pas allemands. Très rapidement, ils traversent la frontière et abandonnent une de leurs voitures en Moselle avant de prendre la direction de la région parisienne. À peine quelques heures plus tard, la BRI interpelle cinq personnes en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise. Parmi elles, deux pointures du banditisme français. Surnommés "Lolo" et "Petit Abdel", ils sont spécialisés dans le braquage de fourgons blindés. "Ces individus-là ont été interpellés rapidement, ce qui démontre aussi qu'ils étaient déjà sous surveillance et donc qu'on avait affaire à des personnes très bien connues de la police et de la justice", reconnait Denis Jacob, du syndicat Alternative Police CFDT.