Brésil : 11 morts et des dizaines de disparus après un cyclone dans le sud du pays

Un phénomène météorologique dévastateur. 11 personnes sont mortes et 20 autres restent portées disparues après le passage d'un cyclone entre jeudi 15 et vendredi 16 juin dans l'extrême sud du Brésil, a annoncé samedi le gouvernement local. "Selon la sous-préfecture d'État de Protection et de défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone", a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'État du Rio Grande du Sud, frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine. "Dix-huit personnes sont toujours portées disparues à Caraa et deux à Tres Forquilhas", deux localités de l'est de la région.