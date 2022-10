Brésil : à deux jours du second tour, la présidentielle gangrénée par la désinformation

Devenues omniprésentes, les fausses informations ont rythmé la campagne de la présidentielle au Brésil. À l'approche du second tour du scrutin, qui opposera, ce dimanche 30 octobre, l'actuel président d'extrême-droite, Jair Bolsonaro, à l'ex-président Lula, force est de constater que les "fake news" ont largement résisté aux dispositifs de lutte contre la désinformation. À l'image de la remise en cause par l'actuel chef de l'État, depuis plusieurs mois, de la fiabilité du système du vote électronique.

Si les autorités sont mieux armées aujourd'hui face à la désinformation que lors de la dernière présidentielle, en 2018 - scrutin entaché par les fake news, avec un impact significatif sur la victoire de Bolsonaro - les contenus qui inondent les réseaux sociaux sont néanmoins plus difficiles à contrôler, avec l'émergence de nouvelles plateformes. Ainsi, malgré la promesse, cet été, du président du Tribunal supérieur électoral (TSE), Alexandre de Moraes, d'être "ferme et implacable" face à la désinformation, les défis restent nombreux. Les experts craignent notamment une remise en cause des résultats du scrutin dimanche, Lula étant en tête des sondages, avec 53% des intentions de vote, contre 47% pour Bolsonaro.