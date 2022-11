Brésil : Bolsonaro disposé à une bonne transition de pouvoir, rassure le vice-président élu

Battu de peu, dimanche 30 octobre (49,1% contre 50,9%), par son adversaire de gauche, Jair Bolsonaro était resté muré dans le silence pendant deux jours avant d'autoriser cette transition en déclarant qu'il "respecterait la Constitution". Mais il n'a pas reconnu explicitement sa défaite ni félicité Lula, ce qui laissait craindre une période mouvementée d'ici à l'intronisation de Lula, le 1er janvier.

La "transition a commencé" entre le gouvernement actuel et celui que va former Lula, avait finalement annoncé Geraldo Alckmin, qui a rencontré les représentants du président d'extrême droite à Brasilia, et tandis que s'essoufflaient les mouvements de protestation dans le pays contre l'élection de l'ex-chef d'État de gauche Lula.