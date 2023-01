Brésil : après les émeutes à Brasilia, des dégâts inestimables pour le patrimoine

Dans un communiqué, l'Institut national du patrimoine historique et artistique (Iphan) "regrette profondément les actes qui ont eu lieu (...) et les dommages causés au patrimoine culturel brésilien". L'organisme indique avoir envoyé des experts au Congrès, à la Cour suprême et au Palais présidentiel dès dimanche soir, une fois le calme revenu. Cependant, il faudra patienter pour faire expertiser les destructions : "Le travail de relevé et d'identification des atteintes au patrimoine culturel attend cependant la libération effective des espaces par les organismes chargés de l'expertise".