Assaut de ses partisans sur Brasilia : Jair Bolsonaro rattrapé par l'enquête

Jair Bolsonaro a-t-il une responsabilité dans l'assaut de Brasilia ? Le président sortant du Brésil, battu par Lula à la présidentielle d'octobre, est directement visé par une enquête pour son rôle dans le saccage de bâtiments publics par ses partisans, le 8 janvier dernier. Alors que plusieurs de ses proches ont déjà été mis en cause, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a annoncé, vendredi 13 janvier, qu'il incluait l'ancien chef d'État d'extrême droite dans ses investigations.

Une demande formulée, initialement, par le parquet général du Brésil, qui lui reproche une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, "mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022". Par cette action, il "a effectué une incitation publique à l'exécution d'un crime". Cette vidéo a été publiée deux jours après l'invasion du siège de la présidence, du Congrès et de la Cour suprême par des milliers de bolsonaristes, puis effacée. Mais elle pourrait, selon le parquet, apporter "un lien de preuve" justifiant "une enquête globale sur les actes effectués avant et après le 8 janvier 2023" par Jair Bolsonaro.