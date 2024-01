Brésil : au moins 25 morts dans une collision entre un bus et un camion dans l'est du pays

Une collision entre un bus et un camion a fait au moins 25 morts ce lundi, à Bahia, dans l'est du Brésil. Cinq autres personnes ont été blessées dans l'accident. La cause n'est pas encore connue.

C'est un bilan très lourd. Une collision entre un bus et un camion a fait une vingtaine de victimes dans l'État de Bahia, dans le nord-est du Brésil, ont annoncé lundi 8 janvier les secours locaux. "Les pompiers militaires sont intervenus sur un accident qui a fait 25 morts sur l'autoroute BR 324, près de la ville de Gaviao", indique le rapport sur l'accident. Le choc a eu lieu à environ 250 kilomètres de Salvador, la capitale de la région.

La cause de l'accident encore inconnue

Cinq autres personnes ont aussi été blessées dans l'accident, qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, selon la presse brésilienne. Après l'intervention des secours, les corps des personnes décédées ont été remis à la police scientifique pour identification et procédures légales. La cause de l'accident n'est pas encore connue. La cabine blanche du camion impliqué, qui transportait des mangues, a été complètement tordue par l'impact, selon des images impressionnantes publiées par la presse locale.

La mairie de Jacobina, ville proche de l'accident, a décrété lundi trois jours de deuil et prépare une "veillée collective" pour les victimes. "La ville exprime ses sincères condoléances aux familles et amis des victimes en cette période de tristesse et de douleur sans précédent", a ainsi déclaré la municipalité dans un communiqué.