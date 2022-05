Brésil : Bolsonaro félicite les "guerriers" après un raid policier ayant fait 25 morts à Rio

Le président d'extrême droite a ajouté : "La gauche ne veut pas que vous vous rendiez compte de la réalité du trafic de drogue au Brésil". Selon lui, ses adversaires politiques ont la volonté de diaboliser la police et traitent les criminels comme des victimes et non pas comme des "bandits cruels lourdement armés qui méprisent les lois, oppriment, extorquent, menacent et tuent n'importe qui sans la moindre crainte". Par ailleurs, Jair Bolsonaro s'est ému de la mort d'une "innocente" de 41 ans, une dénommée Gabrielle Ferreira da Cunha, tuée d'une balle perdue chez elle.