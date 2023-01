Brésil : ce que l'on sait du coup de force des pro-Bolsonaro

En dépit de la présence sur place de forces de l'ordre, les manifestants sont parvenus à s'introduire dans le palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès. La marée humaine, vêtue de jaune et de vert, a brisé portes et fenêtres, enfoncé le cordon de sécurité et saccagé à l'envi. "Intervention militaire", ont scandé les bolsonaristes. Dénonçant un vol dans les urnes, certains ont même réclamé aux forces armées de prendre le pouvoir et de faire "un nettoyage général". "Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement parce qu'il est illégitime", a déclaré à l'AFP l'un des contestataires.

Un syndicat de presse local a également fait état de l'agression de cinq journalistes.