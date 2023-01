Brésil : Jair Bolsonaro, l’homme qui ne s’avouait pas vaincu

Difficile de ne pas voir derrière ces invasions et ce bref chaos l’ombre de l’ancien président. Bien qu’à cette heure, il n’est strictement pas établi que Jair Bolsonaro soit derrière cette invasion, l'ancien président a constamment jeté de l’huile sur le feu durant la campagne électorale et la période ayant suivi les résultats.

D’abord, sa défaite le 30 octobre dernier a été suivie d’un long silence de 48 heures. S’il a fini par s’exprimer et accepter la transition, le dirigeant d’extrême droite n’a pas reconnu sur le moment son échec face à Lula. Et a décidé, deux semaines plus tard, de déposer un recours contre le résultat de l’élection, demandant au Tribunal supérieur électoral d’invalider plusieurs centaines de milliers de votes électroniques en faveur de son adversaire.