Brésil : des effets personnels des deux hommes disparus en Amazonie retrouvés

"Des objets appartenant aux disparus ont été retrouvés : une carte de santé, un pantalon noir, une sandale noire et une paire de bottes appartenant à Bruno Pereira, et une paire de bottes et un sac à dos appartenant à Dom Phillips et contenant des vêtements personnels", a indiqué, ce dimanche 12 juin, la police fédérale de l'État d'Amazonas, au nord-ouest du Brésil, dans un communiqué.