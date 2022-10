Brésil : Élu président, Lula prône "la paix et l'union"

Un peu plus tôt dans la matinée, lorsque Lula a voté, il a partagé son espoir de voir le gouvernement Bolsonaro rester "civilisé" et "comprendre qu'une saine transition est nécessaire". Et d'ajouter : "J'espère que si je gagne l'élection, il aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat." De nombreux observateurs craignent un scénario similaire à celui de l'assaut du Capitole après la défaite de Donald Trump. Un tel événement pourrait viser, par exemple, la Cour suprême, si souvent attaquée par Bolsonaro.

Du côté de l'électorat de Bolsonaro, un vent de révolte souffle. L'ancien militaire peut compter sur le soutien "de ses électeurs les plus radicalisés", selon Rogerio Dultra dos Santos, de l'Université fédérale de Fluminense. À ce jour, Jair Bolsonaro est le seul président brésilien à ne pas avoir brigué un second mandat.