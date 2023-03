Enfermée 10 heures dans une tombe, une Brésilienne est retrouvée vivante

"Les policiers ont entendu des appels au secours, cassé la paroi et retiré une femme qui présentait des blessures à la tête et des plaies sur les bras", précise le communiqué. La victime avait été placée vivante dans une niche funéraire intégrée dans une structure qui permet d'empiler des tombes au-dessus du niveau du sol. Selon les estimations de la police, cette mère de famille a été enfermée dans la tombe la veille au soir, et n'a été délivrée qu'environ dix heures plus tard.

Deux suspects, de 20 et 22 ans, étaient toujours recherchés par les forces de l'ordre. Le commissaire chargé de l'enquête, Diego Candian Alves, a évoqué une "vengeance" de membres d'un gang, en raison d'un différend concernant des armes et de la drogue. La victime a dit aux enquêteurs que deux hommes cagoulés s'étaient introduits chez elle et l'avaient kidnappée en présence de son mari, qui a été physiquement agressé.