Brésil : retour sur plusieurs mois de contestation des pro-Bolsonaro contre le président élu Lula

Si cet appel à lever les barrages a été entendu, Jair Bolsonaro a surtout brillé par son silence, ce qui a également nourri la contestation des résultats de l'élection présidentielle. Celui-ci a attendu deux jours avant de reconnaitre sa défaite. Et s'il a ensuite annoncé qu'il "respecterait" la Constitution, ouvrant le processus de transition avec son successeur de gauche Lula, il a aussi appelé à continuer les manifestations, "fruit de l'indignation et d'un sentiment d'injustice concernant la façon dont le processus électoral s'est déroulé". Par ailleurs, Jair Bolsonaro n'a jamais félicité Lula de son élection et a boudé son investiture. L'ancien président a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat pour la Floride, aux États-Unis.