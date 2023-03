Jair Bolsonaro dans la tourmente : ce que l'on sait de l'embarrassante affaire des bijoux saoudiens

Au Brésil, tout bien d'une valeur supérieure à 1000 dollars doit être déclaré à la douane avant d'entrer dans le pays. Le propriétaire de ce bien doit ensuite payer une taxe d'importation, d'un montant équivalent à la moitié de l'excédent des 1000 dollars. Si l'objet n'est pas déclaré, il faut payer en plus une lourde amende.

Particularité, les bijoux auraient pu entrer légalement et gratuitement au Brésil s'ils avaient été déclarés en tant que cadeaux officiels pour l'État. Mais le cas échéant, ils seraient destinés à la collection officielle de la présidence, et non au couple Bolsonaro à titre personnel. "Les membres du gouvernement, y compris le président de la République, n'ont absolument pas le droit d'accepter de cadeaux d'une grande valeur d'autres États à titre personnel. Tout haut fonctionnaire est au courant de cette règle", explique Isac Falcao, président de Sindifisco, le syndicat qui représente les employés des autorités fiscales brésiliennes.