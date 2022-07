Présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro lance sa candidature à la réélection

Le duel entre Bolsonaro et Lula aura-t-il finalement lieu ? Dimanche 24 juillet, le président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro a lancé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2022, au cours d'un meeting à Rio. En 2018, il avait gagné au deuxième tour avec 55% des voix contre Fernado Haddad, le remplaçant de Lula dont la candidature avait été invalidée par le Tribunal supérieur électoral.

Lors de ce rassemblement, il a fortement critiqué la Cour suprême qui avait ouvert une enquête durant l'été 2021 pour ses attaques fréquentes contre le système électoral brésilien. Son adversaire en tête dans les sondages, l'ex-président de gauche Lula, n'a pas échappé aux critiques non plus. Le président a dit prier Dieu "pour que le Brésil ne connaisse jamais les douleurs du communisme", dans une référence à Luis Inácio Lula da Silva qu'il a accusé, sans le nommer, de vouloir restreindre les libertés s'il revient au pouvoir à l'occasion de l'élection présidentielle des 2 et 30 octobre dont il est le grand favori.

Jair Bolsonaro a incité ses partisans à le soutenir en descendant dans la rue le 7 septembre prochain, le jour de la fête nationale, comme ils l'avaient déjà fait l'an dernier avec dans certaines manifestations des slogans antidémocratiques. "Je vous appelle tous à descendre dans la rue pour la dernière fois le 7 septembre", a-t-il déclaré sur un ton enflammé, s'en prenant au Tribunal fédéral suprême (STF) comme il en a l'habitude. "Ces quelques sourds en blouse noire doivent comprendre ce qu'est la voix du peuple", a-t-il déclaré à propos de cette institution. "Le Suprême, c'est le peuple !", ont répondu ses partisans.