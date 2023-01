Brésil : l'armée, ce chaînon qui aurait pu faire basculer le "coup d'éclat en coup d'État"

Heureusement, une poignée d'heures plus tard, tout est rentré dans l'ordre après l'intervention de la police. Les institutions ont été sécurisées au moyen de gaz lacrymogènes, canons à eau et autres grenades assourdissantes. Plus de 300 fauteurs de troubles présumés ont été arrêtés, rapporte l'AFP. "Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis", a prévenu Lula.