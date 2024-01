La foudre frappe une famille sur une plage au Brésil, un mort et trois blessés graves

Une femme est morte samedi après avoir été frappée par la foudre sur une plage de Sao Paulo, au Brésil. Trois membres de sa famille ont été grièvement blessés. Dans cet État brésilien, trois personnes sont mortes ces dernières 24 heures en raison des fortes pluies et vents violents.

Une sortie en famille qui a viré au drame. La foudre s'est abattue samedi sur une plage de l'État de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil touché par de fortes pluies, et a tué une femme de 60 ans, ont annoncé les autorités. Trois membres de sa famille ont également été grièvement blessés.

"La foudre a frappé entre l'eau et le sable sur la plage de Vila Caicara, à Praia Grande, faisant quatre victimes, toutes de la même famille", a déclaré la défense civile de l'État.

Des blessés dans un état grave

"L'une d'elles, une femme de 60 ans est morte. Les autres sont dans un état grave, mais stable", a-t-elle ajouté. Selon le média brésilien O Globo, qui cite les pompiers, la victime a été touchée par une décharge électrique vers 13h38. En arrêt cardio-respiratoire, la femme de 60 ans a été immédiatement conduite dans une unité de soins d'urgence, affirment les pompiers sur X. Les soins procurés, qui ont débuté sur la plage par un massage cardiaque selon le site g1, n'ont pas permis de la réanimer.

Quatre autres personnes ont été touchées par la foudre, sans gravité, ont précisé les autorités. Selon O Globo, le bilan est monté à huit blessés au total.

Le Brésil secoué par des phénomènes météorologiques extrêmes

Dans l'État de Sao Paulo, trois personnes sont mortes ces dernières 24 heures en raison des fortes pluies et vents violents qui ont provoqué des glissements de terrains et des inondations dans au moins six municipalités, a rapporté l'agence de presse officielle Agencia Brasil. Un homme a été tué quand le véhicule dans lequel il se trouvait a été emporté par les eaux dans la ville de Sorocaba. À Limeira, deux femmes ont été secourues après avoir été bloquées sous une voiture, mais elles n'ont pas survécu.

Au sud du Brésil, dans l'État du Rio Grande do Sul, une tempête a fait deux morts mardi, a déclaré samedi le gouverneur Eduardo Leite sur X, actualisant ainsi le bilan des victimes. La semaine dernière, des pluies intenses et vents violents ont fait deux morts dans la ville de Sao Paulo et privé d'électricité durant au moins trois jours des milliers d'habitants.

Le sud du Brésil a été confronté à des phénomènes météorologiques extrêmes ces derniers mois, notamment des pluies torrentielles et un cyclone dévastateur qui a fait plus de 50 morts en septembre. Selon les experts, ces phénomènes, dus au changement climatique, ont tendance à se répéter.