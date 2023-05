Brésil : le domicile de Jair Bolsonaro perquisitionné dans une affaire de faux certificats anti-Covid

Durant son mandat, Jair Bolsonaro n'a eu de cesse de critiquer les vaccins anti-Covid, assurant à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de se faire immuniser, tandis que la pandémie a fait plus de 700.000 morts au Brésil. "Mon téléphone a été saisi, mais je n'ai rien à cacher. Mais je trouve que ce serait bien si on vivait dans un pays démocratique, où l'on peut aborder tous les sujets. Il y a des sujets interdits au Brésil, comme la question des vaccins", a-t-il déclaré mercredi face aux journalistes. "Au Brésil, de nos jours, tout est possible", a-t-il soupiré.

Il a expliqué que ni lui, ni sa fille Laura, âgée de 12 ans, n'avaient été vaccinés, mais que son épouse Michelle avait reçu une dose en 2021, aux États-Unis.