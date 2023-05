Charles III a demandé à Lula de "s'occuper de l'Amazonie"

Le dirigeant du pays qui abrite plus de 60% de la plus grande forêt tropicale de la planète a, en parallèle, exhorté samedi les pays développés à "prendre très au sérieux" la question climatique. Le président brésilien a ainsi vivement critiqué les pays développés pour n'avoir pas tenu leur promesse datant de 2009 d'aide climatique de 100 milliards de dollars par an pour l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays les plus pauvres. "Ces pays qui ont détruit leurs forêts durant leur industrialisation il y a 200 ans doivent comprendre qu'ils ont une dette en ce qui concerne les émissions de carbone, et ils doivent payer cette dette pour que nous puissions préserver notre forêt", a-t-il martelé. En attendant, Lula a promis de mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici à 2030. "C'est une question d'honneur", a-t-il insisté.