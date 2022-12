Brésil : Lula officiellement investi président ce dimanche 1er janvier

L'image la plus marquante devrait être le moment où Lula montera la rampe qui donne accès au Palais présidentiel de Planalto. C'est à ce moment-là qu'il doit recevoir l'écharpe présidentielle de soie jaune et verte, sertie d'or et de diamants. La tradition veut qu'elle lui soit remise par le président sortant, mais la présence de Jair Bolsonaro lors de cette cérémonie est jugée hautement improbable.

Une autre tradition pourrait être sacrifiée : le défilé du président élu dans une Rolls-Royce noire décapotable. Lula pourrait utiliser à la place une voiture blindée, pour des raisons de sécurité. La décision sera prise "au dernier moment" a révélé plus tôt dans la semaine Flavio Dino, futur ministre de la Sécurité publique.